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Сербия обыграла Турцию и вышла в финал женского чемпионата Европы по волейболу

20:26
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Сборная Сербии победила команду Турции (3:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 32:34, 28:26, 25:23, 25:13. Во втором полуфинале сыграют сборные Нидерландов и Италии.

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Турция — Сербия — 1:3 (34:32, 26:28, 23:25, 13:25)

3 сентября. Белград. «Stark Arena»

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Евгений Петров все материалы автора

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