Сербия обыграла Турцию и вышла в финал женского чемпионата Европы по волейболу
20:26
Сборная Сербии победила команду Турции (3:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
Счет в партиях — 32:34, 28:26, 25:23, 25:13. Во втором полуфинале сыграют сборные Нидерландов и Италии.
Чемпионат Европы. Женщины
1/2 финала
Турция — Сербия — 1:3 (34:32, 26:28, 23:25, 13:25)
3 сентября. Белград. «Stark Arena»
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю