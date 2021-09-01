Россия с разгромным счетом проиграла Италии в четвертьфинале женского чемпионата Европы

Сборная России уступила команде Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди женщин по волейболу. Российская команда в трех сетах уступила команде Италии.

Причем два последних сета закончились победой итальянок с разгромным счетом — 25:20, 25:8, 25:15.

В полуфинале сборная Италии сыграет с командой Нидерландов. В другом полуфинале сборная Турции встретится с победителем матча между командами Сербии и Франции, который пройдет позднее в среду. Полуфинальные игры состоятся 3 сентября.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Италия — Россия — 3:0 (25:20, 25:8, 25:15)