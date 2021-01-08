Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Матчи 1/8 финала женского чемпионата Европы пройдут 28, 29 и 30 августа. Сборная России в понедельник сыграет с Белоруссией.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. 1/8 финала

(время начала матчей московское)

28 августа

Нидерланды — Германия. 17:30

Болгария — Швеция. 20:30

29 августа

Турция — Чехия. 17:30

Хорватия — Франция. 18:00

Польша — Украина. 20:30

Сербия — Венгрия. 21:00

30 августа

Италия — Бельгия. 18:00

Россия — Белоруссия. 21:00

Матчи 1/4 финала пройдут 30 августа и 1 сентября, полуфиналы — 3 сентября, матч за 3-е место и финал — 4 сентября.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь