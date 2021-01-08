Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/8 финала
07:30
Матчи 1/8 финала женского чемпионата Европы пройдут 28, 29 и 30 августа. Сборная России в понедельник сыграет с Белоруссией.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. 1/8 финала
(время начала матчей московское)
28 августа
Нидерланды — Германия. 17:30
Болгария — Швеция. 20:30
29 августа
Турция — Чехия. 17:30
Хорватия — Франция. 18:00
Польша — Украина. 20:30
Сербия — Венгрия. 21:00
30 августа
Италия — Бельгия. 18:00
Россия — Белоруссия. 21:00
Матчи 1/4 финала пройдут 30 августа и 1 сентября, полуфиналы — 3 сентября, матч за 3-е место и финал — 4 сентября.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь
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