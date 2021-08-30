Италия стала потенциальным соперником России в 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу
20:33
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Италии победила команду Бельгии (3:1). Счет в партиях — 25:14, 23:25, 25:17, 25:12.
В 1/4 финала итальянки сыграют с победителем матча Россия — Белоруссия.
Чемпионат Европы. Женщины
1/8 финала
Италия — Бельгия — 3:1 (25:14, 23:25, 25:17, 25:12)
30 августа. Белград. «Stark Arena».
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