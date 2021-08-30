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Италия стала потенциальным соперником России в 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу

20:33
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В матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Италии победила команду Бельгии (3:1). Счет в партиях — 25:14, 23:25, 25:17, 25:12.

В 1/4 финала итальянки сыграют с победителем матча Россия — Белоруссия.

Чемпионат Европы. Женщины

1/8 финала

Италия — Бельгия — 3:1 (25:14, 23:25, 25:17, 25:12)

30 августа. Белград. «Stark Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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