Волейбол
Чемпионат Европы
Женщины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Женщины

Россия — Сербия, женский ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало

19:30
Женская сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Женская сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Теги:

Сегодня, 25 августа, женская сборная России проведет четвертый матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Соперник — команда Сербии. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Россиянки потерпели одно поражение в трех матчах группы: обыграли Францию (3:1) и Азербайджан (3:0) и уступили Бельгии (1:3).

Наша сборная занимает третье место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.

Матч Россия — Сербия можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» в 21.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»
Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады
Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на 100 метров
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд