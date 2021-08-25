Сегодня, 25 августа, женская сборная России проведет четвертый матч на групповом турнире чемпионата Европы по волейболу. Соперник — команда Сербии. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

Россиянки потерпели одно поражение в трех матчах группы: обыграли Францию (3:1) и Азербайджан (3:0) и уступили Бельгии (1:3).

Наша сборная занимает третье место в группе А. В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.

Матч Россия — Сербия можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» в 21.00 (мск).