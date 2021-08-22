Россия обыграла Азербайджан в матче женского чемпионата Европы по волейболу

В матче чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная России обыграла команду Азербайджана (3:0).

Счет в партиях — 25:16, 25:17, 25:13. Россиянки одержали вторую победу на турнире.

Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе А. У Азербайджана ноль очков и последнее место.

Следующий матч россиянки проведут завтра, 23 августа против Бельгии. Начало в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа А

Россия — Азербайджан — 3:0 (25:16, 25:17, 25:13)