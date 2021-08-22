Россия обыграла Азербайджан в матче женского чемпионата Европы по волейболу
19:22
В матче чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная России обыграла команду Азербайджана (3:0).
Счет в партиях — 25:16, 25:17, 25:13. Россиянки одержали вторую победу на турнире.
Россия набрала шесть очков и занимает второе место в группе А. У Азербайджана ноль очков и последнее место.
Следующий матч россиянки проведут завтра, 23 августа против Бельгии. Начало в 18.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа А
Россия — Азербайджан — 3:0 (25:16, 25:17, 25:13)
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