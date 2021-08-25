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Нидерланды и Германия одержали победы на чемпионате Европы

19:21

Сборная Германии победила команду Испании (3:0) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Сборная Нидерландов с аналогичным результатом переиграла команду Швеции.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа B

Испания — Германия — 0:3 (13:25, 17:25, 21:25)

25 августа. Пловдив. «Kolodruma».

Группа D

Швеция — Нидерланды — 0:3 (21:25, 20:25, 13:25)

25 августа. Клуж-Напока. «BTarena».

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Евгений Петров все материалы автора

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