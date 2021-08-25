Нидерланды и Германия одержали победы на чемпионате Европы
19:21
Сборная Германии победила команду Испании (3:0) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Сборная Нидерландов с аналогичным результатом переиграла команду Швеции.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа B
Испания — Германия — 0:3 (13:25, 17:25, 21:25)
25 августа. Пловдив. «Kolodruma».
Группа D
Швеция — Нидерланды — 0:3 (21:25, 20:25, 13:25)
25 августа. Клуж-Напока. «BTarena».
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