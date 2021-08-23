Россия проиграла Бельгии на тай-брейке на женском чемпионате Европы
20:31
Женская сборная России проиграла команде Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы. Россиянки уступили на тай-брейке, хотя по ходу матча вели по партиям со счетом 2-0.
Сборная России потерпела первое поражение на турнире. Россиянки набрали 7 очков и идут на втором месте в группе А. В плей-офф выходят четыре лучших команды из группы.
В следующем туре российская сборная встретится с командой Сербии, матч пройдет 25 августа.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
Группа A
Бельгия — Россия — 3:2 (29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11)
23 августа. Белград. «Stark Arena».
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