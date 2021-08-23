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Россия проиграла Бельгии на тай-брейке на женском чемпионате Европы

20:31
Женская сборная России.
Женская сборная России.
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Женская сборная России проиграла команде Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы. Россиянки уступили на тай-брейке, хотя по ходу матча вели по партиям со счетом 2-0.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире. Россиянки набрали 7 очков и идут на втором месте в группе А. В плей-офф выходят четыре лучших команды из группы.

В следующем туре российская сборная встретится с командой Сербии, матч пройдет 25 августа.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа A

Бельгия — Россия — 3:2 (29:31, 21:25, 25:13, 25:22, 15:11)

23 августа. Белград. «Stark Arena».

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Иван Шитик все материалы автора

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