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Сборная России стартовала с победы над Францией на чемпионате Европы по волейболу

22:51
Сборная России. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная России. Фото eurovolley.cev.eu
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В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная России победила команду Франции (3:1). Россиянки провели первый матч на турнире.

Счет в партиях — 25:19, 14:25, 25:20, 25:18. Россия набрала три очка и занимает третье место в группе А. У Франции ноль очков и четвертое место.

Следующий матч россиянки проведут 22 августа против Азербайджана. Начало в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа A

Россия — Франция — 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18)

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Евгений Петров все материалы автора

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