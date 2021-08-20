Сборная России стартовала с победы над Францией на чемпионате Европы по волейболу

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная России победила команду Франции (3:1). Россиянки провели первый матч на турнире.

Счет в партиях — 25:19, 14:25, 25:20, 25:18. Россия набрала три очка и занимает третье место в группе А. У Франции ноль очков и четвертое место.

Следующий матч россиянки проведут 22 августа против Азербайджана. Начало в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа A

Россия — Франция — 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18)