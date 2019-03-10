Женская сборная России по хоккею разгромила США и в финале Универсиады сыграет с Канадой

Женская сборная России по хоккею в полуфинальном матче Универсиады в Красноярске разгромила США со счетом 10:0.

В составе российской команды хет-трик оформила Валерия Павлова, дублем отметилась Фануза Кадирова, по разу отличились Елена Дергачева, Анна Тимофеева, Мария Баталова, Ландыш Фаляхова и Анастасия Чистякова.

В финальном матче, который состоится 11 марта, сборная России встретится с Канадой.​

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет