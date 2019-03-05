Вяткина завоевала золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

Россиянка Марина Вяткина выиграла золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Она прошла дистанцию за 31 минуту 38 секунд.

Второе место заняла финка Мирка Маарит Суутари, третье - ее соотечественница Лииза Майя Ненонен.

Среди других представительниц России: Александра Русакова заняла пятое место, Мария Петрушко - шестое, Дарья Шупикова - 16-е, Вероника Калинина - 18-е), Дарья Кузьминых - 18-е.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет