В фирме, которая строила объекты Универсиады-2019, идут обыски

Правоохранительные органы проводят обыски "Управлении капитального строительства" в Красноярском крае, сообщает "Ъ". В ведомстве идет выемка документов, связанных со строительством объектов Универсиады.

МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств при подготовке к зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом заявлял руководитель ведомства Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам 2018 года.

"Возбужден ряд уголовных дел по фактам хищений средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и всемирной зимней Универсиады в Красноярске", - говорится в стенограмме выступления Владимира Колокольцева, опубликованной МВД.

Зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. Общие расходы на подготовку к проведению игр превысили 80 млрд руб. из всех источников.