Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Универсиады после третьего дня

Сборная России занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете Универсиады. После третьего соревновательного дня россияне завоевали 24 (3-10-11) медали.

Серебро в копилку сборной России принесли Илья Молчанов/Никита Николаев (синхронные прыжки в воду, 3 м), Иван Стретович, Ульяна Перебиносова (спортивная гимнастика, многоборье), Николай Снегирев (плавание, 200 м вольным стилем).

Бронзу завоевали Карина Шкляр (прыжки в воду, 3 м), Евгений Панченко (стрельба из пневматической винтовки, 10 м), Дарья Бобрикова (дзюдо, до 52 кг), Исмаил Часыгов (дзюдо, до 66 кг), Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика, многоборье).

Лидирует в медальном зачете Япония (12-7-3), на втором месте Китай (9-2-0), тройку замыкает США (7-2-4).