Сборная России выиграла одиночную смешанную эстафету на Универсиаде

Сборная России по биатлону стала победителем одиночной смешанной эстафеты на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Второе место заняла сборная Чехии, третье - сборная Франции.

За сборную России высупали Валерия Васнецова и Александр Дедюхин. Зимняя Универсиада-2019 проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Синглмикст

1. Россия (Валерия Васнецова, Александр Дедюхин) - 42.53,4 (4 шт. круга + 17 доп. патронов)

2. Чехия - отставание 6,5 (1+17)

3. Франция - 51,8 (5+10)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет