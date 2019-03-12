Сборная России выиграла медальный зачет Универсиады

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

В копилке россиян в общей сложности 112 медалей (41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых).

У всех остальных стран в общей сложности 116 наград.

Второе место в общем зачете заняла Южная Корея (6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые). Тройку лучших замыкают японские спортсмены, которые завоевали 13 медалей (4, 4, 4).

Церемония закрытия Универсиады начнется в 16.00 по московскому времени.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет