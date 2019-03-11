Сборная России сыграет со Словакией в финале Универсиады

В полуфинал мужского хоккейного турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске сборная Словакии обыграла команду Казахстана (4:0). В финале словацкие хоккеисты сыграют со сборной России.

В составе победителей отличились Ян Злоха, Владимир Выбирал, Себастьян Шмида и Даниэль Рзавски.

Финал состоится 12 марта. В этот же день сборная Казахстана сыграет в матче за третье место против сборной Канады.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Мужчины

1/2 финала

Казахстан - Словакия - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет