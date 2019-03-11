Сборная России сыграет со Словакией в финале Универсиады

В полуфинал мужского хоккейного турнира зимней Универсиады-2019 в Красноярске сборная Словакии обыграла команду Казахстана (4:0). В финале словацкие хоккеисты сыграют со сборной России.
В составе победителей отличились Ян Злоха, Владимир Выбирал, Себастьян Шмида и Даниэль Рзавски.
Финал состоится 12 марта. В этот же день сборная Казахстана сыграет в матче за третье место против сборной Канады.
Зимняя Универсиада-2019
Красноярск (Россия)
Мужчины
1/2 финала
Казахстан - Словакия - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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