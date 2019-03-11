Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады со 109 наградами

Завершился очередной соревновательный день на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. В медальном зачете лидирует сборная России, которая уже обеспечила себе досрочную победу.

В активе у российской команды 109 медалей - 40 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая. На втором месте команда Кореи - 14 наград (6+4+4). Третьей идет сборная Японии, у которой 12 медалей (4+4+4).

Зимняя Универсиада-2019 завершится 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет