Россиянки заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Россиянка Екатерина Мошкова выиграла гонку преследования на Универсиаде, проходящей в Красноярске. Она преодолела дистанцию за 32 минуты и 59,1 секунды, проехав 3 штрафных круга. Второе и третье места также заняли россиянки - Ирина Казакевич и Тамара Воронина соответственно.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Екатерина Мошкова (Россия) – 32.59,1 (3 шт. круга)

2. Ирина Казакевич (Россия) – отставание 17,4 (3)

3. Тамара Воронина (Россия) – 1.05,3 (3)

4. Валерия Васнецова (Россия) – 1.33,1 (3)

5. Наталья Гербулова (Россия) – 2.06,4 (7)

6. Елизавета Каплина (Россия) – 2.09,9 (3)