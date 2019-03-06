Россиянка Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходят соревнования по шорт-треку. Бронзовую медаль на дистанции 1000 метров у женщин завоевала российская спортсменка Екатерина Ефременкова.
Победу одержала кореянка Ким Алан. На втором месте француженка Орели Монвуазен.
Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
1 000 м
1. Ким Алан (Корея) - 1.32,100
2. Орели Монвуазен (Франция) - 1.32,155
3. Екатерина Ефременкова (Россия) - 1.32,173
4. Пак Чи Юн (Корея) - 1.32,893
5. Софья Просвирнова (Россия) - финал В
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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