Россиянка Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске проходят соревнования по шорт-треку. Бронзовую медаль на дистанции 1000 метров у женщин завоевала российская спортсменка Екатерина Ефременкова.

Победу одержала кореянка Ким Алан. На втором месте француженка Орели Монвуазен.

Зимняя Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

1 000 м

1. Ким Алан (Корея) - 1.32,100

2. Орели Монвуазен (Франция) - 1.32,155

3. Екатерина Ефременкова (Россия) - 1.32,173

4. Пак Чи Юн (Корея) - 1.32,893

5. Софья Просвирнова (Россия) - финал В

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет