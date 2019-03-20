Президент РФ Владимир Путин поблагодарил спортсменов и организаторов зимней Универсиады в Красноярске за успешное проведение спортивных соревнований.

- Я поздравляю спортсменов, прежде всего с результатами. Ну и хочу поблагодарить всех организаторов, - приводит ТАСС слова Путина на совещании с членами правительства.

Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, организаторы зимней Универсиады в Красноярске получили официальную благодарность от Международной федерации университетского спорта, которая назвала Игры "лучшими по организации в истории зимних Универсиад".

Она напомнила, что всего разыгрывалось 76 комплектов наград. Российские спортсмены завоевали 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые медали.

- Впервые мы показали отличный результат в тех видах спорта, в которых раньше наши успехи были довольно скромными, - это фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, - добавила Голодец.

По ее словам, сейчас в Красноярске создана новая инфраструктура для развития спорта. Голодец сообщила, что в Красноярске после Универсиады будет организован новый федеральный центр подготовки спортсменов, а Сибирский федеральный университет получит новый кампус.