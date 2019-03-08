Прокат первой фигуристки в истории ОАЭ. Самое необычное выступление

Захра Лари - первая фигуристка из ОАЭ - показала свою короткую программу на Универсиаде в Красноярске. Она стала первой спортсменкой, которой позволили выступить в хиджабе.
Ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила и разрешил ей выступать на соревнованиях в головном уборе.
Она неудачно выступила в короткой программе: упала с двойного акселя, приземлила на две ноги тройной сальхов и осталась без каскада.
UAE's 🇦🇪 Ice Princess ❄️@zahra_lari and her mesmerizing skate.– Olympic Channel (@olympicchannel) 8 марта 2019 г.
Women's figure skate short programme from #Krasnoyarsk2019 is on! Watch it LIVE 👉https://t.co/WDLsy4KGYU @FISU @Krasnoyarsk2019 pic.twitter.com/ZRtIuhDTJq
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Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет