Прокат первой фигуристки в истории ОАЭ. Самое необычное выступление

Захра Лари - первая фигуристка из ОАЭ - показала свою короткую программу на Универсиаде в Красноярске. Она стала первой спортсменкой, которой позволили выступить в хиджабе.

Ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила и разрешил ей выступать на соревнованиях в головном уборе.

Она неудачно выступила в короткой программе: упала с двойного акселя, приземлила на две ноги тройной сальхов и осталась без каскада.

Фигуристка в хиджабе. Она любит Медведеву и не боится поступать по-своему

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет