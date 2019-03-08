Попова и Мозгов победили в танцах на льду на Универсиаде

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске. Они набрали 183,01 балла по сумме двух танцев.

Второе место также заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (181,33). Бронзу завоевали французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23). Еще одни представители России Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов стали пятыми (166,82).

Фигурное катание

Красноярск (Россия)

Универсиада

Мужчины/Женщины

Танцы

Итог

1. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 183,01

2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 181,33

3. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) - 177,23...

5. Анастасия Шпилевая /Григорий Смирнов (Россия) - 166,82

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