Попова и Мозгов победили в танцах на льду на Универсиаде

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске. Они набрали 183,01 балла по сумме двух танцев.
Второе место также заняли россияне Софья Евдокимова и Егор Базин (181,33). Бронзу завоевали французы Аделина Галявиева и Луи Торон (177,23). Еще одни представители России Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов стали пятыми (166,82).
Фигурное катание
Красноярск (Россия)
Универсиада
Мужчины/Женщины
Танцы
Итог
1. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 183,01
2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 181,33
3. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) - 177,23...
5. Анастасия Шпилевая /Григорий Смирнов (Россия) - 166,82
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