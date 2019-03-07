Попова и Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде

Российский дуэт Бетина Попова и Сергей Мозгов лидируют после ритм-танца на Универсиаде в Красноярске. Они получили за свой прокат 71,46 балла.

Второе место занимает другой российский дуэт - Софья Евдокимова и Егор Базин (68,32). Третьими идут французы Аделина Галявиева и Луи Торон (68,02).

Еще один российский дуэт - Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов - идет на шестом месте (62,19).

Произвольный танец спортсмены покажут 8 марта

Красноярск (Россия)

Универсиада

Танцы

Ритмический танец

1. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) - 71,46

2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) - 68,32

3. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) - 68,02

6. Анастасия Шпилевая /Григорий Смирнов (Россия) - 62,19

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет