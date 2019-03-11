Павел Колобков: "Премиальные за медали Универсиады для российских спортсменов не предусмотрены"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что для спортсменов-студентов вопросы премий и финансов не являются основными.

– Никаких премиальных и квартир для победителей и призеров Универсиады не будет, – приводит слова Колобкова ТАСС. – Золотые призеры получат звания "Мастер спорта международного класса".

Думаю, что для спортсменов-студентов вопросы премий и финансов не являются основными, потому что они не являются профессиональными спортсменами, и Универсиада не является для них источником заработка и содержания.

На данный момент, в активе сборной России 108 наград – 39 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовая медалей. Это рекорд как по золотым наградам, так и общей сумме медалей.