Олег Матыцин: «Перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридически, ни практически невозможен»

Глава Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно найти баланс в ограничительных мерах в отношении российского спорта. В июле 2018 года исполкомом МФУС было принято решение о проведении в Екатеринбурге летней Универсиады в 2023 году.

— Рекомендации комитета по соответствию — это не рекомендации исполкома ВАДА, окончательное решение будет вынесено только 9 декабря, — приводит слова Матыцина ТАСС. — Перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридически, ни практически невозможен, контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются, сделаны огромные инвестиционные вложения в этот проект. Как глава международной федерации — подписанта кодекса ВАДА, я считаю, что Универсиады в Екатеринбурге это не должно коснуться. Тем более что мы активно работаем, создан оргкомитет, на генеральной ассамблее был заслушан отчет о подготовке к проведению соревнований.

В рекомендациях указано, что должности в федерациях не должны занимать члены или представители российского правительства. Что касается меня, то я не являюсь представителем правительства, на должность в МФУС я был номинирован как представитель общественной организации — Российского студенческого спортивного союза. Поэтому пока этот вопрос не представляется актуальным, хотя нужно дождаться решения исполкома ВАДА.