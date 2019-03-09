Ковтун поблагодарил болельщиков за поддержку на Универсиаде

Российский фигурист Максим Ковтун, завоевавший серебряную медаль в одиночном катании на Универсиаде в Красноярске, поблагодарил болельщиков за поддержку на соревнованиях. Напомним, что действующий чемпион России был лидером после короткой программы, допустил несколько ошибок и в итоге стал вторым.

– Спасибо большое болельщикам, за такую поддержку на трибунах, вы были украшением наших программ! - написал Ковтун в своем Инстаграме.

Напомним, что Ковтун включен в состав сборной России на чемпионат мира в японском Сайтама, который пройдет с 18 по 24 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет