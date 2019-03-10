Горланов завоевал серебро Универсиады в спортивном ориентировании, Киселев - бронзу

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования по спортивному ориентированию на лыжах у мужчин. Российский спортсмен Сергей Горланов занял второе место.
Россиянин преодолел дистанцию за 35 минут и 28 секунд. На три секунды меньше понадобилось победителю соревнований норвежцу Йоргену Баклиду. Еще один российский спортсмен Владислав Киселев занял третье место.
Зимняя Универсиада-2019
Красноярск (Россия)
Спортивное ориентирование на лыжах
Мужчины
1. Йорген Баклид (Норвегия) 35.25
2. Сергей Горланов (Россия) - отставание 00.03
3. Владислав Киселев (Россия) + 00.12
10. Александр Павленко (Россия) + 01.50.
12. Александр Злобин (Россия) + 02.20
17. Сергей Шалин (Россия) + 03.17
20. Никита Тимофеев (Россия) + 03.23
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет