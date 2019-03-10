Горланов завоевал серебро Универсиады в спортивном ориентировании, Киселев - бронзу

На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завершились соревнования по спортивному ориентированию на лыжах у мужчин. Российский спортсмен Сергей Горланов занял второе место.

Россиянин преодолел дистанцию за 35 минут и 28 секунд. На три секунды меньше понадобилось победителю соревнований норвежцу Йоргену Баклиду. Еще один российский спортсмен Владислав Киселев занял третье место.

Зимняя Универсиада-2019

Красноярск (Россия)

Спортивное ориентирование на лыжах

Мужчины

1. Йорген Баклид (Норвегия) 35.25

2. Сергей Горланов (Россия) - отставание 00.03

3. Владислав Киселев (Россия) + 00.12

10. Александр Павленко (Россия) + 01.50.

12. Александр Злобин (Россия) + 02.20

17. Сергей Шалин (Россия) + 03.17

20. Никита Тимофеев (Россия) + 03.23

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет