Элизабет Турсынбаева: "Обидно, что не получился четверной. Это нехватка соревновательного опыта"

Фигуристка Элизабет Турсынбаева из Казахстана отметила, что у нее не получилось выполнить некоторые элементы во время выступления на Универсиаде из-за отсутствия опыта. Спортсменка стала второй на соревнованиях.

– Довольна тем, что откатала неплохо. Конечно, не получился сальхов (четверной – Прим. "СЭ"), хотя я выполнила его несколько раз на тренировке, и в первый день тоже выезжала его. Но это нехватка соревновательного опыта. Обидно, потому что вылетела хорошо в прыжок, оказалась чуть-чуть сзади и не смогла поймать вист.

Сегодня лучше, чем вчера. Вчера была глупая ошибка, которая стоила мне много баллов – все-таки, в короткой программе нет четверных, только тройные. Хочу ли я изменений в правилах? Наверное, все, кто прыгает четверные, хотел бы этого. Может, в будущем, когда больше девочек будут выполнять такие прыжки, об этом подумают.

Тренер, который здесь со мной, разговаривал вчера с Этери Георгиевной, она поддержала меня и, наверное, надеялась на хороший прокат в произвольной. (Егор Бычков)