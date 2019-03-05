Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске. Еще одна россиянка Эмина Малагич финишировала четвертой.

Победу одержала француженка Орель Монвуазен, тройку замкнула южнокореянка Пак Чжи Юн.

Красноярск (Россия)

Универсиада

Женщины

500 м

1. Орели Монвуазен (Франция) - 43,919

2. Екатерина Ефременкова (Россия) - 44,087

3. Пак Чи Юн (Корея) - 44,813

4. Эмина Малагич (Россия) - 44,831

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет