Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске. Еще одна россиянка Эмина Малагич финишировала четвертой.
Победу одержала француженка Орель Монвуазен, тройку замкнула южнокореянка Пак Чжи Юн.
Красноярск (Россия)
Универсиада
Женщины
500 м
1. Орели Монвуазен (Франция) - 43,919
2. Екатерина Ефременкова (Россия) - 44,087
3. Пак Чи Юн (Корея) - 44,813
4. Эмина Малагич (Россия) - 44,831
Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет
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