Дмитрий Свищев: "Универсиада в Красноярске – это настоящий праздник спорта, вновь объединивший спортсменов, болельщиков и волонтеров со всего мира"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал тот факт, что Зимняя Универсиада в Красноярске стала востребованной среди болельщиков. Он также отметил, что во время проведения соревнований в ряде иностранных СМИ, в том числе украинских, появлялась не соответствующая действительности информация об играх.

– Пока недовольные злопыхатели негодуют по поводу доминирования России в медальном зачете на Универсиаде в Красноярске и ищут новые поводы для очернения нас как спортивной державы, мы продолжаем завоевывать медали, возводить стадионы и снова и снова показывать всему миру, каков должен быть уровень организации соревнований, – приводит пресс-служба депутатов слова Свищева. – Во время проведения соревнований в ряде иностранных СМИ, в том числе украинских, появлялась не соответствующая действительности информация об Универсиаде. Но болельщиков не обманешь. Если они один раз пришли на стадион и им понравилось, то они придут еще и расскажут об этом в соцсетях.

Универсиада в Красноярске – это настоящий праздник спорта, вновь объединивший спортсменов, болельщиков и волонтеров со всего мира. Мы видим радость в глазах атлетов, ведь для многих это еще один шаг вперед. Для иностранных волонтеров Универсиада – это не только новый опыт и новые знакомства, это познание Сибири как приветливой и интересной части России. Мы видим заполненные трибуны на хоккее и керлинге, на новых уникальных спортивных объектах для фристайла и сноуборда, возведенных к Играм.

Универсиада для Красноярского края привлекла инвестиции в новую спортивную жизнь региона, которые необходимо эффективно использовать для сохранения наследия.

Объекты спорта, здравоохранения, транспортная инфраструктура, гостиничные комплексы – у региона огромный потенциал, который сейчас очень важно не потерять и правильно использовать с целью развития спортивного и туристического центра Сибири.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет