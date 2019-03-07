Дмитрий Иванов: "Сделал все что мог – четыре нуля, хорошее прохождение дистанции. Не смотрел на соперников, работал в своем ритме"

Россиянин Дмитрий Иванов прокомментировал победу в гонке преследования на дистанции 12,5 километров на Универсиаде в Красноярске. Его результат составил 34 минуты и 10,7 секунд.

– Самые лучшие эмоции – сегодня, это победа, а победы всегда приносят много эмоций, поэтому очень рад, – приводит ТАСС слова Иванова. – Не знаю, в чем секрет безошибочной стрельбы, сегодня была довольно непростая погода, делали поправки на ветер. После стрельбы лежа я понял, что можно отработать чисто, у меня это получилось. Не смотрел на соперников, работал в своем ритме, Никита Поршнев начинал стрелять раньше меня, но я стреляю побыстрее, на него не оглядывался.

Сделал все что мог – четыре нуля, хорошее прохождение дистанции, что еще может быть лучше для гонки. Планирую здесь выступить в масс-старте, побороться за медали. Конечно, хочется, чтобы была золотая медаль, но я буду рад любой награде. В этом году я не готовился с национальной командой, но буду тренироваться дальше и готовиться к следующему сезону, чтобы попасть в сборную команду России.

Зимняя Универсиада проходит со 2 по 12 марта.

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет