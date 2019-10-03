Бирмингем и Екатеринбург обменяются опытом для проведения Универсиады

Генеральный консул Великобритании и Северной Ирландии Ричард Дьюэлл сообщил, что делегация из Свердловской области была приглашена в Великобританию для обмена опытом, который поможет провести летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге.

— Сейчас есть хорошая возможность для Екатеринбурга и Бирмингема обменяться опытом подготовки и проведения больших спортивных мероприятий, — цитирует ТАСС Дьюэлла. — Бирмингем будет принимать Игры Содружества в 2022 году, а Екатеринбург — Универсиаду в 2023 году. Британский город уже подтвердил свою готовность принять делегацию из Екатеринбурга, чтобы она посмотрела, как идут приготовления. Между городами уже есть связь, а спорт поможет ее усилить.