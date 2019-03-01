Алексей Ягудин: "На Универсиаде откроются новые имена, которые будут ставить рекорды во взрослом спорте"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и посол зимней Универсиады-2019 Алексей Ягудин на пресс-конференции, посвященной открытию XXIX Зимних студенческих игр в Красноярске, отметил важность таких соревнований для молодежи.

– Молодежь – это будущее и гордость любой страны, и для нее очень важно, чтобы проходили такие нереально крутые и масштабные мероприятия – здесь у спортсменов есть возможность раскрыться и показать свой талант, – сказал Ягудин. – Это мини-олимпийские игры для студентов, фундамент и платформа, чтобы ворваться во взрослый спорт. Уверен, мы откроем здесь огромное количество новых имен, которые в дальнейшем будут ставить рекорды на чемпионатах мира и Европы и Олимпийских играх.

Важно, что после Универсиады в Красноярске останется совершенно новый аэропорт, больница, тот же четвертый мост через Енисей – я очень люблю этот город и горд быть послом соревнований. (Егор Бычков)