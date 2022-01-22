Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Ни для кого не секрет, что Мария Шарапова — очень богатая теннисистка. За свою карьеру экс-первая ракетка мира заработала 38 777 962 доллара. Большой спорт, реклама крупнейших брендов и собственная кондитерская компания Sugarpova, которая приносит 12 миллионов долларов чистой прибыли, — ее источники дохода. Расскажем, где живет российская теннисистка, а главное — кто покорил ее сердце.
Заработок Марии Шараповой
Шарапова многократно признавалась различными изданиями самой богатой спортсменкой в разные периоды. В 2005 году Forbes включил ее в список «100 самых влиятельных мировых знаменитостей», где она стала единственной представительницей нашей страны. В 2021 году Мария взяла третье место в рейтинге теннисисток, заработавших больше всех за карьеру. Также основным ее заработком являются рекламные контракты. Шарапова в разное время была послом таких брендов как Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, Colgate и Palmolive. Она начала рано зарабатывать, что позволило ей приобрести престижную недвижимость еще до двадцатилетнего возраста.
Родительский дом в США
Свой первый дом спортсменка приобрела в 2004 году. Члены ее семьи проживают там до сих пор. Дом в Брейдентоне в солнечной Флориде близ теннисной академии Ника Боллетьери обошелся примерно в 300 тысяч долларов. Площадь составляет около 600 квадратных метров. Это здание с эркерными мансардами и шатровой крышей. В особняке — шесть спален и четыре санузла, также есть уличный бассейн и причал. Оформление выполнено в скандинавском стиле: кремовые и бежевые тона. Стены украсили семейными фотографиями, панно и картинами.
Для гостиной была выбрана антикварная мебель. В главной комнате большие панорамные окна с видом на сад. Еще расположился в просторной комнате камин из камня. Дом Маша оставила родственникам, а для себя построила отдельный особняк.
Собственный дом в США
В 2020 году Мария купила себе отдельное трехэтажное здание в пригороде Лос-Анджелеса на берегу океана.
Шарапова принимала активное участие в оформлении дома мечты. Новая жилплощадь обошлась российской теннисистке в несколько миллионов долларов. Помещение разделено на два крыла. Первое: гостиная, столовая, кухня на первом этаже и ее спальня — на втором. Второе крыло — спальни для гостей.
Мария призналась: «Я была поглощена процессом создания этого дома. Садилась в самолет сразу после соревнований и летела прямиком в особняк. Это был мой проект, и перепоручать кому-то часть работ я была не намерена».
В гостиной совмещены два стиля: лофт и хай-тек. В ней прекрасно сочетается мебель итальянских дизайнеров с винтажными креслами 20-го века и инновационными деталями. Спальня находится на втором этаже с видом на Малибу и Палос-Вердес. Комната оформлена в древесных тонах. Также установлен «умный» камин. Столовая имеет выход в бассейн и сад. В интерьере отлично сочетаются холодный бетон, серебристый травертин и древесные материалы. Стены дома Мария украсила предметами старины, которые привезены из разных уголков мира.
«У меня есть вещи из Азии, Африки и многих стран Европы. Они напоминают мне о моих путешествиях», — делится Мария.
При оформлении были заимствованы детали из японского стиля. И, несмотря на различные предметы интерьера, пространство выглядит просторным.
«Я была вдохновлена японской культурой и минималистичным дизайном. Я с детства не была окружена большим количеством вещей. Для меня «незамусоренный» значит «здоровый». Если ты чем-то не пользуешься, значит, это тебе не нужно», — отметила теннисистка.
Мария любит принимать друзей дома, поэтому для них на цокольном этаже установлена игровая зона с боулингом.
Шарапова призналась, что очень любит и ценит свое гнездышко:
«Я постоянно говорила всем, что этот дом должен стать лучшим примером их работы. Я пыталась расширить их горизонты восприятия, потому что верила в талант каждого из них. Я объездила весь мир, но мой дом — это лучшее место на свете».
Ранчо в предгорьях Санта-Барбары
Большую часть времени Маша проживает в новом доме, но в курортный сезон район становится слишком многолюдным. Для уединения было выбрано ранчо рядом с долиной Санта-Инес, которая известна своими виноградниками и владельцами-миллионерами. Например, соседом Шараповой является миллиардер Райли Бектел, который входит в список 500 богатейших людей мира.
Владения теннисистки находятся около города Саммерленд. Ранчо включает в себя холмистые сады, на которых растут лаванда, розы, жасмин, ели и даже бамбуковый лес. Жилой комплекс состоит из трех зданий. Главный особняк оформлен в балийском стиле. Отделка комнат выполнена из натурального дерева, украшают пространство статуи Будды, ковры и полотна на стенах.
Второй дом — для гостей. Он выполнен в старинном французском стиле: антикварная мебель, изумрудные диваны на фоне горчичных стен.
И третий домик — для смотрителя, с конюшней. Конюшня оборудована пятью стойлами, рядом находится загон для лошадей.
Шараповой повезло: на территории расположился частный колодец на 57 тысяч литров воды (в Калифорнии бывают засухи). Новая жилплощадь обошлась спортсменке в 8,6 миллиона долларов.
Личная жизнь
К личной жизни Шараповой всегда было приковано много внимания. Завидная невеста
заводила романы с известными и богатыми мужчинами.
Своей первой большой любовью Маша называет испанского теннисиста Хуана Карлоса Ферреро. Шестнадцатилетняя Шарапова не пропускала ни одной тусовки, на которой был испанец, не говоря уже о его играх.
Теннисистка вспоминает:
«Весной 2004-го я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. Там же тренировались еще несколько профессиональных игроков, включая самого Ферреро. За те несколько недель, что я видела, как он тренируется, ходит туда-сюда, общается с людьми и держится, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши».
Но детским мечтам не суждено было осуществиться: у Ферреро была девушка, которая вскоре стала его женой.
В 2005-м на церемонии вручения премии ESPY Awards-2005 Маша появилась в компании другого теннисиста — Энди Роддика. Свои отношения пара не подтверждала официально. По слухам, Роддик боялся американского закона за связь с несовершеннолетней (Шараповой на тот момент было 18 лет). Однако через год чувства у девушки прошли, и пара рассталась.
В 2005 году Мария впервые представила публике свои отношения с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Музыкант старше девушки на восемь лет. Пара встречалась почти полгода. Спустя два года Левин в одном интервью заявил, что девушка «вела себя в постели как мертвая лягушка». Редакция стала утверждать, что текст был полностью придуман, но скандала было уже не избежать. К тому же музыкант славился репутацией человека, который меняет девушек как перчатки. В 2012 году солист все же принес личные извинения теннисистке.
В 2008-м Мария предстала перед публикой с Чарли Эберсолом. Молодой человек — продюсер телеканала NBC, его отец — влиятельный миллиардер. Пара посещала благотворительные встречи, светские мероприятия и спортивные события. Семья Маши надеялась, что они поженятся. Но Чарли познакомил девушку с баскетболистом Сашей Вуячичем, в которого Маша сразу же влюбилась.
Роман спортсменов развивался очень быстро, спустя два года отношений пара обручилась. Но до свадьбы так дело и не дошло. Шарапова после призналась, что Вуячич не смог побороть зависть к ее славе.
В своей книге она вспоминает:
«Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном».
В 2012 году Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Их отношения продлились три года, несмотря на многочисленные скандалы и сплетни. Кстати, ранее Димитров встречался с главной конкуренткой Маши — Сереной Уильямс.
Сейчас Мария Шарапова нашла главную любовь своей жизни и наконец-то счастлива с британским бизнесменом Александром Гилксом. Мария целый год скрывала отношения, но уже в 2018 году опубликовала в своем аккаунте Instagram совместное фото, подтвердив роман.
Избранник прекрасно говорит на русском языке, который изучал в университете, также его мама работала в Оксфордском университете на кафедре русского языка. Еще он владеет французским и испанским языками. Алекс является другом принца Уильяма (второй в очереди на британский престол) и принца Гарри. В 2011 году был приглашен на королевскую свадьбу Уильяма и Кейт Миддлтон. Он несколько лет работал главным аукционистом в Louis Vuitton, был акционером дома Phillips. Затем владел собственным онлайн-аукционом произведений искусства и предметов коллекционирования, где он смог осуществить продажу на сумму 112,8 миллиона долларов. На данный момент его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов. Также Гилкс проводит благотворительные мероприятия с участием мировых звезд, таких как Мадонна, Элтон Джон.
Официальная страница Марии Шараповой.
В конце 2020 года пара объявила о своей помолвке, в ближайшее время планируют сыграть свадьбу. Гилкс уже был женат на подруге Меган Маркл, модельере арабского происхождения Мише Нону. Но они расстались спустя четыре года совместной жизни.