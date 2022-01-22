Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова

История о том, чем сейчас занимается известная теннисистка.

Ни для кого не секрет, что Мария Шарапова — очень богатая теннисистка. За свою карьеру экс-первая ракетка мира заработала 38 777 962 доллара. Большой спорт, реклама крупнейших брендов и собственная кондитерская компания Sugarpova, которая приносит 12 миллионов долларов чистой прибыли, — ее источники дохода. Расскажем, где живет российская теннисистка, а главное — кто покорил ее сердце.

Заработок Марии Шараповой

Шарапова многократно признавалась различными изданиями самой богатой спортсменкой в разные периоды. В 2005 году Forbes включил ее в список «100 самых влиятельных мировых знаменитостей», где она стала единственной представительницей нашей страны. В 2021 году Мария взяла третье место в рейтинге теннисисток, заработавших больше всех за карьеру. Также основным ее заработком являются рекламные контракты. Шарапова в разное время была послом таких брендов как Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, Colgate и Palmolive. Она начала рано зарабатывать, что позволило ей приобрести престижную недвижимость еще до двадцатилетнего возраста.

Родительский дом в США

Свой первый дом спортсменка приобрела в 2004 году. Члены ее семьи проживают там до сих пор. Дом в Брейдентоне в солнечной Флориде близ теннисной академии Ника Боллетьери обошелся примерно в 300 тысяч долларов. Площадь составляет около 600 квадратных метров. Это здание с эркерными мансардами и шатровой крышей. В особняке — шесть спален и четыре санузла, также есть уличный бассейн и причал. Оформление выполнено в скандинавском стиле: кремовые и бежевые тона. Стены украсили семейными фотографиями, панно и картинами.

Для гостиной была выбрана антикварная мебель. В главной комнате большие панорамные окна с видом на сад. Еще расположился в просторной комнате камин из камня. Дом Маша оставила родственникам, а для себя построила отдельный особняк.

Собственный дом в США

Дом Марии Шараповой. Фото Global Look Press

В 2020 году Мария купила себе отдельное трехэтажное здание в пригороде Лос-Анджелеса на берегу океана.

Шарапова принимала активное участие в оформлении дома мечты. Новая жилплощадь обошлась российской теннисистке в несколько миллионов долларов. Помещение разделено на два крыла. Первое: гостиная, столовая, кухня на первом этаже и ее спальня — на втором. Второе крыло — спальни для гостей.

Мария призналась: «Я была поглощена процессом создания этого дома. Садилась в самолет сразу после соревнований и летела прямиком в особняк. Это был мой проект, и перепоручать кому-то часть работ я была не намерена».

Мария Шарапова. Architectural Digest

В гостиной совмещены два стиля: лофт и хай-тек. В ней прекрасно сочетается мебель итальянских дизайнеров с винтажными креслами 20-го века и инновационными деталями. Спальня находится на втором этаже с видом на Малибу и Палос-Вердес. Комната оформлена в древесных тонах. Также установлен «умный» камин. Столовая имеет выход в бассейн и сад. В интерьере отлично сочетаются холодный бетон, серебристый травертин и древесные материалы. Стены дома Мария украсила предметами старины, которые привезены из разных уголков мира.

«У меня есть вещи из Азии, Африки и многих стран Европы. Они напоминают мне о моих путешествиях», — делится Мария.

Дом Марии Шараповой. Architectural Digest

При оформлении были заимствованы детали из японского стиля. И, несмотря на различные предметы интерьера, пространство выглядит просторным.

«Я была вдохновлена японской культурой и минималистичным дизайном. Я с детства не была окружена большим количеством вещей. Для меня «незамусоренный» значит «здоровый». Если ты чем-то не пользуешься, значит, это тебе не нужно», — отметила теннисистка.

Дом Марии Шараповой. Architectural Digest

Мария любит принимать друзей дома, поэтому для них на цокольном этаже установлена игровая зона с боулингом.

Дом Марии Шараповой. Architectural Digest

Шарапова призналась, что очень любит и ценит свое гнездышко:

«Я постоянно говорила всем, что этот дом должен стать лучшим примером их работы. Я пыталась расширить их горизонты восприятия, потому что верила в талант каждого из них. Я объездила весь мир, но мой дом — это лучшее место на свете».

Дом Марии Шараповой. Architectural Digest

Ранчо в предгорьях Санта-Барбары

Ранчо Марии Шараповой. Фото EVREALESTATE EVREALESTATE

Большую часть времени Маша проживает в новом доме, но в курортный сезон район становится слишком многолюдным. Для уединения было выбрано ранчо рядом с долиной Санта-Инес, которая известна своими виноградниками и владельцами-миллионерами. Например, соседом Шараповой является миллиардер Райли Бектел, который входит в список 500 богатейших людей мира.

Владения теннисистки находятся около города Саммерленд. Ранчо включает в себя холмистые сады, на которых растут лаванда, розы, жасмин, ели и даже бамбуковый лес. Жилой комплекс состоит из трех зданий. Главный особняк оформлен в балийском стиле. Отделка комнат выполнена из натурального дерева, украшают пространство статуи Будды, ковры и полотна на стенах.

Ранчо Марии Шараповой. Фото EVREALESTATE EVREALESTATE

Второй дом — для гостей. Он выполнен в старинном французском стиле: антикварная мебель, изумрудные диваны на фоне горчичных стен.

Ранчо Марии Шараповой. Фото EVREALESTATE, Global Look Press EVREALESTATE, Фото Global Look Press

И третий домик — для смотрителя, с конюшней. Конюшня оборудована пятью стойлами, рядом находится загон для лошадей.

Шараповой повезло: на территории расположился частный колодец на 57 тысяч литров воды (в Калифорнии бывают засухи). Новая жилплощадь обошлась спортсменке в 8,6 миллиона долларов.

Ранчо Марии Шараповой. Фото EVREALESTATE, Global Look Press EVREALESTATE, Фото Global Look Press

Личная жизнь

К личной жизни Шараповой всегда было приковано много внимания. Завидная невеста

заводила романы с известными и богатыми мужчинами.

Хуан Карлос Ферреро. Фото AFP

Своей первой большой любовью Маша называет испанского теннисиста Хуана Карлоса Ферреро. Шестнадцатилетняя Шарапова не пропускала ни одной тусовки, на которой был испанец, не говоря уже о его играх.

Теннисистка вспоминает:

«Весной 2004-го я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. Там же тренировались еще несколько профессиональных игроков, включая самого Ферреро. За те несколько недель, что я видела, как он тренируется, ходит туда-сюда, общается с людьми и держится, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши».

Но детским мечтам не суждено было осуществиться: у Ферреро была девушка, которая вскоре стала его женой.

Энди Роддик. Фото Reuters

В 2005-м на церемонии вручения премии ESPY Awards-2005 Маша появилась в компании другого теннисиста — Энди Роддика. Свои отношения пара не подтверждала официально. По слухам, Роддик боялся американского закона за связь с несовершеннолетней (Шараповой на тот момент было 18 лет). Однако через год чувства у девушки прошли, и пара рассталась.

Мария Шарапова и Адам Левин. Фото Global Look Press

В 2005 году Мария впервые представила публике свои отношения с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Музыкант старше девушки на восемь лет. Пара встречалась почти полгода. Спустя два года Левин в одном интервью заявил, что девушка «вела себя в постели как мертвая лягушка». Редакция стала утверждать, что текст был полностью придуман, но скандала было уже не избежать. К тому же музыкант славился репутацией человека, который меняет девушек как перчатки. В 2012 году солист все же принес личные извинения теннисистке.

Мария Шарапова и Чарли Эберс. Фото Global Look Press

В 2008-м Мария предстала перед публикой с Чарли Эберсолом. Молодой человек — продюсер телеканала NBC, его отец — влиятельный миллиардер. Пара посещала благотворительные встречи, светские мероприятия и спортивные события. Семья Маши надеялась, что они поженятся. Но Чарли познакомил девушку с баскетболистом Сашей Вуячичем, в которого Маша сразу же влюбилась.

Мария Шарапова и Саша Вуячич. Фото Global Look Press

Роман спортсменов развивался очень быстро, спустя два года отношений пара обручилась. Но до свадьбы так дело и не дошло. Шарапова после призналась, что Вуячич не смог побороть зависть к ее славе.

В своей книге она вспоминает:

«Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном».

Мария Шарапова и Григор Димитров. Фото Global Look Press

В 2012 году Шарапова встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Их отношения продлились три года, несмотря на многочисленные скандалы и сплетни. Кстати, ранее Димитров встречался с главной конкуренткой Маши — Сереной Уильямс.

Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Global Look Press

Сейчас Мария Шарапова нашла главную любовь своей жизни и наконец-то счастлива с британским бизнесменом Александром Гилксом. Мария целый год скрывала отношения, но уже в 2018 году опубликовала в своем аккаунте Instagram совместное фото, подтвердив роман.

Избранник прекрасно говорит на русском языке, который изучал в университете, также его мама работала в Оксфордском университете на кафедре русского языка. Еще он владеет французским и испанским языками. Алекс является другом принца Уильяма (второй в очереди на британский престол) и принца Гарри. В 2011 году был приглашен на королевскую свадьбу Уильяма и Кейт Миддлтон. Он несколько лет работал главным аукционистом в Louis Vuitton, был акционером дома Phillips. Затем владел собственным онлайн-аукционом произведений искусства и предметов коллекционирования, где он смог осуществить продажу на сумму 112,8 миллиона долларов. На данный момент его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов. Также Гилкс проводит благотворительные мероприятия с участием мировых звезд, таких как Мадонна, Элтон Джон.

Официальная страница Марии Шараповой.

В конце 2020 года пара объявила о своей помолвке, в ближайшее время планируют сыграть свадьбу. Гилкс уже был женат на подруге Меган Маркл, модельере арабского происхождения Мише Нону. Но они расстались спустя четыре года совместной жизни.