Дело китайской теннисистки становится гимном абсурда. WTA отменила несуществующие турниры

Руководители мирового тенниса набирают политические висты на сексуальном скандале вокруг Пэн Шуай буквально на ровном месте.

Босс Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон стал героем феминисток и правозащитников всего мира, заявив об отмене всех турниров на территории Китая из-за «дела Пэн Шуай». Победительницу Уимблдона в парном разряде якобы притесняют на родине из-за поста в соцсетях о принуждении к сексу со стороны бывшего вице-премьера страны Чжан Гаоли. Даже часовая видеоконференция Пэн с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, на которой 35-летняя спортсменка заявила, что с ней все хорошо, не убедила Саймона отказаться от санкций в отношении китайцев. Речь идет о временном исключении из календаря примерно десятка соревнований, в том числе о переносе из Шэньчжэня финала WTA. Другой вопрос, что последний большой женский турнир прошел в Китае почти два года назад и теннисные функционеры сейчас набирают политические очки, отменяя то, чего нет.

«With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong.» — wta (@WTA) December 1, 2021

Руководство Китая не оставило WTA выбора

— К сожалению, руководство Китая не решило очень серьезную проблему с Пэн Шуай заслуживающим доверия образом, — написал в соцсетях исполнительный директор WTA. — Хотя теперь мы знаем, где находится Пэн, я сильно сомневаюсь, что она свободна, находится в безопасности и не подвергается принуждению и запугиванию. Если представители власти смогут подавлять голоса женщин и замалчивать обвинения в сексуальном насилии, значит, основа WTA — равноправие для женщин — находится под угрозой. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с нашей организацией и ее членами.

— Я не имею права просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно излагать свои мысли и, по-видимому, под давлением, была вынуждена отозвать свои обвинения, — говорится в заявлении Саймона. — Я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в следующем году. Мне очень жаль, что дошло до такого. В теннисных сообществах Китая и Гонконга много замечательных людей, с которыми мы сотрудничали много лет. Они должны гордиться своими успехами. Однако до тех пор, пока Китай не предпримет те шаги, на которых мы настаиваем, мы не можем рисковать нашими теннисистками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора.

— Я аплодирую Стиву и руководству WTA за их решительную позицию по защите прав человека в Китае и во всем мире, — отреагировала на санкции по делу Пэн Шуай член Международного Зала славы тенниса Билли Джин Кинг. — WTA выбрала верную стратегию по защите наших игроков. Это еще одна причина, по которой теннис является лидером в женском спорте.

— Саймон и WTA заняли смелую позицию, поставив принципы и защиту прав женщин, особенно Пэн Шуай, выше денег, — поддержала бойкот другая легенда WTA Мартина Навратилова.

Политика снова вторгается в спорт

Календарь WTA на будущий год пока не опубликован (и господин Саймон вместо политических выступлений мог бы потратить время на эту серьезную проблему), но, судя по прошлым годам, Китай проводил за сезон 10-11 больших женских турниров с общим призовым фондом более 17 миллионов долларов. Западные СМИ пишут, что из-за отмены финала WTA китайские организаторы лишатся около 1,4 миллиона долларов дохода. Но нюанс в том, что из-за пандемии с января 2020 года в Китае не состоялось ни одного элитного теннисного старта — ни в женском теннисе, ни в мужском. Например, итоговый турнир WTA был перенесен в Мексику, и перспективы его возвращения в Шэньчжэнь на фоне новых штаммов ковида — очень туманные.

Так что в данном случае заговоры о том, что WTA ради принципов отказалась от денег, — большая натяжка. По факту Саймон отменил то, чего и так не было. И мало сомнений в том, что когда шум вокруг Пэн Шуай стихнет и все пандемийные проблемы решатся, женский тур с огромным удовольствием вернется в Китай. Другой вопрос, что крайне неприятное заявление в отношении китайских властей все равно прозвучало, и очередное вторжение политики в спортивную жизнь не может не огорчать. К сожалению, теннисные власти давно пытаются навязывать западные ценности — в том числе спортсменам из стран с иной культурной повесткой. Например, традицией становится проведение на некоторых турнирах «радужных дней» в поддержку сообщества ЛГБТ. В сентябре в подобном мероприятии в ходе US Open был вынужден участвовать наш Даниил Медведев.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes' Commission, Emma Terho, and IOC Member in China, Li Lingwei, held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China.



Read here: https://t.co/qUmvaEtIHH pic.twitter.com/UoxtCeHS20 — Athlete365 (@Athlete365) November 21, 2021

Люди со странным поведением

В западной парадигме после поста Пэн Шуай в соцсетях о домогательствах должен был последовать арест высокопоставленного китайского чиновника, а затем — его осуждение, независимо от того, по обоюдному согласию у него был секс с теннисисткой или нет. Но вместо этого Китай в своем стиле напустил на эту историю тумана, хотя из-за Олимпиады в Пекине и позволил Томасу Баху поговорить со скандальной спортсменкой лично. Означает ли все это, что теперь безопасность всех участников и организаторов теннисных турниров в Китае под угрозой? Разумеется, нет. Подобное заявление WTA — намного страннее призывов Пэн «уважать ее конфиденциальность и больше не педалировать эту тему».

На самом деле, среди спортсменов нередко встречаются люди со странным поведением. А то, что Пэн — странная, было известно задолго до истории с ее постом в соцсетях. Например, еще в 2018 году она получила дисквалификацию от международной федерации за попытку подкупа потенциальной напарницы, не желавшей играть с ней пару. Никаких доказательств подлинности поста китаянки об изнасиловании нет. Как нет никаких доказательств, что Шуай отказалась от своих слов под давлением (напротив, психологи МОК уверены в обратном). Нет и свидетельств, что обвинения против Чжан Гаоли не расследуются. В итоге получается, что WTA в ответ на событие, подлинность которого вызывает сомнения, отменяет турниры, которых нет. И еще получает на этом фоне позитивный пиар.

It is nice to see an organization not being intimidating into kowtowing to China in such matters. I'll also add the way the IOC has acted in this matter is shameful. #MeToo #PengShuai #China #Tennis #?? #IOC #Olympics #BoycottBeijingOlympics https://t.co/dPcwlXiF5V — Naquadria (@Naquadria3) December 2, 2021

Ну и напоследок хочу напомнить, что другая большая теннисная организация — мужской тур АТР — уже год не может разобраться в обвинениях в семейном насилии в отношении Александра Зверева. А этот спортсмен тем временем выигрывает Олимпиаду и Итоговый турнир (в отличие от Пэн Шуай, которая не выступает уже более года). Ждать ли нам в ближайшем будущем отмены всех турниров ATP в Германии? Или проблема все-таки совсем не в защите прав женщин?