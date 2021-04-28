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Звонарева вышла в основную сетку турнира в Мадриде

12:17
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Российская теннисистка Вера Звонарева в финале квалификации турнира в Мадриде обыграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Россиянка дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов.

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