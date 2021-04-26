Касаткина опубликовала фото с победившей рак Суарес-Наварро

Российская теннисистка Дарья Касаткина 26 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

23-летняя россиянка провела тренировку с бывшей шестой ракеткой мира Карлой Суарес-Наварро, вылечившейся от лимфомы Ходжкина (рак лимфатической системы).

Бывшая шестая ракетка мира прошла курс химиотерапии. Через три месяца ей предстоит повторное обследование, чтобы убедиться в выздоровлении.