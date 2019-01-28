Звонарева обыграла Макарову в первом туре турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Вера Звонарева вышла во второй раунд турнира WTA в Санкт-Петербурге. В матче первого круга она обыграла свою соотечественницу Екатерину Макарову - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В следующем раунде Звонарева сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) - Юлия Гергес (Германия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, WC) - Екатерина Макарова (Россия, WC) - 6:3, 6:4