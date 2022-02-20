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Сегодня, 20:22

Житель Австралии подал на Эшли Барти жалобу по поводу незаконной рекламы

Иван Шитик
Корреспондент

Организация, отвечающая за рекламу алкогольных напитков в Австралии, провела проверку в отношении незаконной рекламы пива теннисисткой Эшли Барти, сообщает Daily Herald.

На Australian Open-2022 Барти выиграла женский одиночный титул. Во время интервью по итогам финала теннисистка выпила пива в эфире местного телеканала. Один из зрителей посчитал, что бренды напитка, показанные в эфире, не являются спонсорами канала, и подал жалобу.

Впоследствии жалоба была отклонена, так как никаких доказательств намеренной рекламы обнаружить не удалось.

Эшли Барти
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