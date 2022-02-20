Азаренко обыграла Путинцеву и вышла во второй раунд турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (5:7, 6:2, 7:5) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар). Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Бренгл. Еще одна представительница Белоруссии Александра Соснович победила китаянку Чжан Шуай (6:1, 6:1). Доха (Катар) Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open Призовой фонд 2 331 698 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 5:7, 6:2, 7:5 Аманда Анисимова (США) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) — 7:5, 6:4 Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Чжан Шуай (Китай, Q) — 6:1, 6:1 Энн Ли (США) — София Кенин (США) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3