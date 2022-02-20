Пегула обыграла Синякову и вышла во второй раунд турнира в Дохе
Американская теннисистка Джессика Пегула победила чешку Катержину Синякову (6:3, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).
Следующей соперницей Пегулы станет словенка Кая Юван.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 2 331 698 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США, 9) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2
Кая Юван (Словения, Q) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 6:2
Ана Конюх (Хорватия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 4:6, 7:5, 6:3
Мэдисон Бренгл (США) — Ипек Оз (Турция, WC) — 7:5, 6:3
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