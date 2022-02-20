Пегула обыграла Синякову и вышла во второй раунд турнира в Дохе

Американская теннисистка Джессика Пегула победила чешку Катержину Синякову (6:3, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар). Следующей соперницей Пегулы станет словенка Кая Юван. Доха (Катар) Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open Призовой фонд 2 331 698 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Джессика Пегула (США, 9) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2 Кая Юван (Словения, Q) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 6:2 Ана Конюх (Хорватия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 4:6, 7:5, 6:3 Мэдисон Бренгл (США) — Ипек Оз (Турция, WC) — 7:5, 6:3