Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:12

Пегула обыграла Синякову и вышла во второй раунд турнира в Дохе

Евгений Петров
Корреспондент

Американская теннисистка Джессика Пегула победила чешку Катержину Синякову (6:3, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Дохе (Катар).

Следующей соперницей Пегулы станет словенка Кая Юван.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 9) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:2

Кая Юван (Словения, Q) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 6:4, 6:2

Ана Конюх (Хорватия) — Марта Костюк (Украина, Q) — 4:6, 7:5, 6:3

Мэдисон Бренгл (США) — Ипек Оз (Турция, WC) — 7:5, 6:3

Теннис
Джессика Пегула
0
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева уступила в первом круге на турнире в Дохе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости