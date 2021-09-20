Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Чехии
15:34
Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Остраве (Чехия).
В первом круге россиянка проиграла Саре Соррибес Тормо из Испании со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
В следующем раунде Тормо сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 6:3, 6:3
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