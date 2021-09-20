Захарова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Чехии

Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Остраве (Чехия).

В первом круге россиянка проиграла Саре Соррибес Тормо из Испании со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В следующем раунде Тормо сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 6:3, 6:3