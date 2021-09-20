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Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

08:55
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место. Дарья Касаткина занимает 24-е место.

Рейтинг WTA (20 сентября):

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7720;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315;

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4860;

5 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668;

6 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4571;

7 (6). София Кенин (США) — 4413;

8 (5). Наоми Осака (Япония) — 4326;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4060...

13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3285...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2030...

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...

44 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 1526...

82 (77). Варвара Грачева (Россия) — 940...

89 (76). Светлана Кузнецова (Россия) — 889...

92 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 883...

96 (97). Вера Звонарева (Россия) — 849.

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Александр Кравченко все материалы автора

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