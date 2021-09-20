Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков.
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место. Дарья Касаткина занимает 24-е место.
Рейтинг WTA (20 сентября):
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7720;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4860;
5 (7). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668;
6 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 4571;
7 (6). София Кенин (США) — 4413;
8 (5). Наоми Осака (Япония) — 4326;
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135;
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4060...
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3285...
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 2030...
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...
44 (48). Людмила Самсонова (Россия) — 1526...
82 (77). Варвара Грачева (Россия) — 940...
89 (76). Светлана Кузнецова (Россия) — 889...
92 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 883...
96 (97). Вера Звонарева (Россия) — 849.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю