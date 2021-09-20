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Грачева проиграла Бадосе в первом круге турнира WTA в Чехии

16:36
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Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Остраве (Чехия).

В первом круге россиянка проиграла Пауле Бадосе со счетом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В следующем круге Бадоса сыграет с победительницей матча Соряна Кирстя (Румыния) — Аннет Контавейт (Эстония).

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания, 9) — Варвара Грачева (Россия, LL) — 6:2, 6:2

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Екатерина Савостина все материалы автора

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