Грачева проиграла Бадосе в первом круге турнира WTA в Чехии
16:36
Российская теннисистка Варвара Грачева не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Остраве (Чехия).
В первом круге россиянка проиграла Пауле Бадосе со счетом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В следующем круге Бадоса сыграет с победительницей матча Соряна Кирстя (Румыния) — Аннет Контавейт (Эстония).
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Паула Бадоса (Испания, 9) — Варвара Грачева (Россия, LL) — 6:2, 6:2
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