Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:02

Янчук: «Веснина может добиться хороших результатов после возвращения»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Елена Веснина имеет огромный опыт и мотивацию для возвращения в профессиональный спорт, поэтому она может добиться хороших результатов.

28 декабря теннисистка объявила о возвращении в спорт после рождения второго ребенка.

«Она не первая и не последняя, кто возвращается после рождения детей, — приводит ТАСС слова Янчука. — У нее огромная мотивация и опыт. Главное, восстановить физические кондиции, а мастерство никуда не уходит. Здорово, что она не изменяет себе, она в душе спортсменка, олимпийская чемпионка, кому как не ей возвращаться».

37-летняя Веснина — олимпийская чемпионка, в 2016 году в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в миксте.

«У нее карьера сделана, результаты достигнуты, имя заработано. Так что она будет играть в свое удовольствие, у нее не будет никакой боязни, так что в добрый путь. Я думаю, она может добиться хороших результатов», — добавил Янчук.

Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в парном разряде. На ее счету 18 побед на турнирах WTA в парном разряде, 3 — в одиночном.

Источник: ТАСС
Елена Веснина
0
Читайте также
МВД объявило в розыск уехавших в США российских фехтовальщиков
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина назвала главную цель на сезон-2024

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости