Вихлянцева с 11 двойными ошибками не смогла пройти во второй круг турнира в Чарльстоне
01:27
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Чарльстоне уступила американке Медисон Бренгл со счетом 0:6, 6:3, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Бренгл встретится с победительницей матча Яфань Ван (Китай) — Астра Шарма (Австралия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Медисон Бренгл (США, 8) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:0, 3:6, 6:2
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