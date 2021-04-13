Вихлянцева с 11 двойными ошибками не смогла пройти во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге турнира в Чарльстоне уступила американке Медисон Бренгл со счетом 0:6, 6:3, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Россиянка сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Бренгл встретится с победительницей матча Яфань Ван (Китай) — Астра Шарма (Австралия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Медисон Бренгл (США, 8) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:0, 3:6, 6:2