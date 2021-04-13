Кудерметова готова к повышенному вниманию после того, как стала первой ракеткой России

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях, после того как она заняла место в топ-30 мирового рейтинга WTA и стала первой ракеткой России. Высокую позицию в рейтинге Кудерметовой обеспечил финал турнира в Абу-Даби и победа на турнире в Чарлстоне.

«Я очень рада, что смогла стать первым номером в России, это и почетно, и значимо для меня, – сказала Кудерметова. – Так же, как и с первым титулом, знаете, это что-то вроде как галочку поставить в списке достижений. Каждый спортсмен ведь, да и не только спортсмен продумывает в голове какой-то список задач и победой в Чарлстоне я закрыла сразу несколько важных для себя гештальтов. Ответственность с таким статусом тоже появляется, больше внимания сразу начинают обращать, все ждут чего-то. Наверное, в этом плане где-то сложнее будет, надо показывать хороший теннис, подтверждать свой уровень. Но ничего страшного, главное тренироваться и готовиться. Все через это проходят».

(Рустам Имамов)

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