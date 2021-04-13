Калашникова и Кудрявцева проиграли в первом раунде турнира в Чарльстоне
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Грузинская теннисистка Оксана Калашникова и россиянка Алла Кудрявцева не сумели пробиться во второй раунд турнира WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде. В первом раунде их обыграл дуэт Катаржина Питер/Ван Яфань (Польша/Китай) — 7:6 (9:7), 2:6, 10:2.
Чарльстон (США)
Турнир WTA MUSC Health Women's Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Катаржина Питер/Ван Яфань (Польша/Китай) — Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 7:6 (9:7), 2:6, 10:2
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