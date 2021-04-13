Калашникова и Кудрявцева проиграли в первом раунде турнира в Чарльстоне

Грузинская теннисистка Оксана Калашникова и россиянка Алла Кудрявцева не сумели пробиться во второй раунд турнира WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде. В первом раунде их обыграл дуэт Катаржина Питер/Ван Яфань (Польша/Китай) — 7:6 (9:7), 2:6, 10:2.

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Катаржина Питер/Ван Яфань (Польша/Китай) — Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 7:6 (9:7), 2:6, 10:2