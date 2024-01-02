Веснина рассказала о своих целях на 2024 год

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась своими планами на 2024 год.

«Всегда ставлю перед собой самые высокие цели, в том числе и победа на ТБШ. Олимпиада — это ориентир в жизни спортсмена, который должен всегда быть. Знаю, что ОИ может не случиться, но я поставила эту цель, чтобы было проще себя мотивировать», — приводит слова Весниной Sport24.

37-летняя теннисистка объявила о возвращении в теннисный тур 28 декабря. На летних Олимпийских играх-2020 в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.