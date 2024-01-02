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Сегодня, 17:10

Александрова в паре с Калинской вышли во второй круг турнира в Брисбене

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Россиянки Екатерина Александрова и Анна Калинская вышли во второй круг турнира WTA в Брисбене в парном разряде.

В первом круге российский дуэт оказался сильнее Терезы Михаликовой из Словакии и китаянки Сюй Ифань — 6:2, 6:4.

Следуюший соперник российских теннисисток — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Анна Калинская (Россия) — Тереза Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай) — 6:2, 6:4

Теннис
Анна Калинская
Екатерина Александрова
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